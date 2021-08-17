Юри Ратас сделал предложение баллотироваться в президенты новому кандидату(83)
"Да, вчера такой разговор был", — подтвердил Карис эту информацию Национальному телерадиовещанию ERR.
"Такие разговоры — неожиданны, хотя мое имя фигурировало в различных изданиях. Но так было и пять лет назад, такие вещи нельзя принимать всерьез. Но теперь позвонил председатель Центристской партии. Сейчас я должен подумать, что будут означать для меня "нет" или "да", а также, что это будет значить для моей семьи и эстонского государства. Для этого я взял немного времени подумать, подходят ли те качества, которыми я обладаю, или я считаю, что они у меня есть, для занятия этой должности".
Как сообщил Карис порталу Delfi, Ратас заверил его, что связаться с ним Ратаса попросила лидеры четырех партий - Партии реформ, "Отечества", Социал-демократической и Центристской.
Руководитель парламентской фракции реформистов Март Вырклаэв подтвердил Delfi, что Юри Ратас выясняет вопрос готовности Алара Кариса баллотироваться в президенты по договоренности с премьер-министром Каей Каллас.
Карис предположительно даст ответ завтра.