Вклад в разрешение гуманитарного кризиса: Эстония готова принять до 10 афганских беженцев

"Хаос в Афганистане по-прежнему шокирует демократический мир, — отметила Каллас. — Мы как государство хотим внести вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане. По состоянию на сегодняшний день Эстония готова предоставить убежище до 10 лицам. Людям, сотрудничавшим с ЕС и НАТО, которым по этой причине на родине угрожает опасность, а также членам их семей. Мы также хотим помочь тем, кто сотрудничал с нами через НКО Mondo. Точно число людей, кому Эстония сможет предоставить международную защиту, выяснится в ближайшие дни".