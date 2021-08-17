Вклад в разрешение гуманитарного кризиса: Эстония готова принять до 10 афганских беженцев(11)
"Хаос в Афганистане по-прежнему шокирует демократический мир, — отметила Каллас. — Мы как государство хотим внести вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане. По состоянию на сегодняшний день Эстония готова предоставить убежище до 10 лицам. Людям, сотрудничавшим с ЕС и НАТО, которым по этой причине на родине угрожает опасность, а также членам их семей. Мы также хотим помочь тем, кто сотрудничал с нами через НКО Mondo. Точно число людей, кому Эстония сможет предоставить международную защиту, выяснится в ближайшие дни".
MTÜ Mondo — действующая многие годы в Афганистане организация, поддерживающая проекты по просвещению девушек, а также проекты в области защиты прав женщин.
"Ситуация с безопасностью в Афганистане непосредственно влияет на Европу и весь мир. Чем хуже положение там с гражданскими лицами, тем сильнее будет волна беженцев из страны", — отмечает министр иностранных дел Эва-Мариа Лийметс.
По словам главы МИД Эстонии, предоставлением международной защиты Эстония, ЕС и НАТО выполняют свои обязательства в отношении помогавших нам людям.