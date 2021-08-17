Вклад в разрешение гуманитарного кризиса: Эстония готова принять до 10 афганских беженцев

”Хаос в Афганистане продолжает шокировать демократический мир, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Как государство мы хотим внести свою лепту в разрешение разразившегося в стране гуманитарного кризиса. В настоящее время Эстония готова принять до 10 человек, которым она предоставит убежище. Точнее, это будут люди, чья жизнь на родине оказалась в опасности, потому что они сотрудничали с Европейским союзом или НАТО, а также непосредственно члены их семей. Также мы хотим помочь тем, что сотрудничал с нами через организацию Mondo. Более точное число людей, которым Эстония может предоставить международную защиту, выяснится в ближайшие дни.”

Организация Mondo MTÜ многие годы поддерживала социальное развитие Афганистана, развивая вопросы женского здоровья и поддерживая образование для девочек. Например, их усилиями на месте получили образование около 120 акушерок.

Ситуация с безопасностью в Афганистане быстро меняется. После вывода союзнических войск Талибан контролирует все основные афганские города, в том числе в воскресенье под контроль Талибана перешла столица Кабул.

”Ситуация с безопасностью в Афганистане напрямую влияет на Европу и мир. Чем хуже положение гражданского населения в стране, чем больше страданий причиняется людям, тем масштабнее будет волна беженцев, выплескивающаяся оттуда, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. — Афганцы уже сейчас на втором месте среди ходатайствующих об убежище в Европейском союзе”.

Министр иностранных дел добавила, что, предоставляя международную защиту эвакуированным из Афганистана людям, Эстония вместе со странами ЕС и НАТО выполняет свой долг по отношению к тем, кто нам помогал. Также необходимо продолжать международное давление, чтобы положить конец насилию против мирного населения и нарушению прав человека.