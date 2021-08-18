Правда ли, что ВИЧ может передаваться при укусах комаров?

На сегодняшний день установлено, что вирус передаётся через повреждённую или неповреждённую слизистую оболочку, при контакте повреждённой кожи здорового человека с биологическими жидкостями инфицированного (кровью, предсеменной жидкостью, спермой, секретом влагалища, грудным молоком). Передача вируса может происходить при вагинальном, анальном и оральном сексе, при использовании шприцов с заражёнными иглами, переливании крови, во время беременности и родов, в процессе грудного вскармливания (причём, как от кормящей женщины к ребёнку, так и наоборот). По мнению экспертов, вирус не передаётся при поцелуях, так как ферменты слюны разрушают вирионы. Укусы кровососущих насекомых также не представляют опасности. Этому есть несколько объяснений.

Вирус иммунодефицита человека одновременно был открыт в 1983 году в Институте Пастера Люком Монтанье и в Национальном институте рака в США Робертом Галло. В 2008 году Люк Монтанье вместе со своей коллегой Франсуазой Барр-Синусси получил Нобелевскую премию в области физиологии или медицины ”за открытие вируса иммунодефицита человека”.

Эпидемия ВИЧ-инфекции началась в Африке к югу от пустыни Сахара в 1970-х годах. По данным ВОЗ , в 2019 году в мире было приблизительно 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ.

Самый ранний задокументированный образец ВИЧ у человека был обнаружен в 1959 году в образце крови британского моряка. Роберт Рейфорд, подросток из Миссури, считается нулевым пациентов в США . Предположительно (сам Роберт при жизни это отрицал), он занимался гомосексуальной проституцией. Симптомы заболевания у него были зафиксированы в 1966 году, а в 1969 году подросток скончался. Тогда установить точную причину его смерти врачи не смогли, указав вместо диагноза ”потерю жизнеспособности организма”. Лабораторные образцы его тканей, к сожалению, были уничтожены в 2005 году из-за буйства стихии во время урагана Катрина.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека — относится к ретровирусам. Он вызывает у человека ВИЧ-инфекцию — медленно прогрессирующее заболевание, в результате которого при отсутствии специальной терапии развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД). Ученые установили, что вирус образовался в конце XIX или в начале XX века, а затем каким-то образом передался от обезьян к человеку.

Согласно опросу ”Известий” каждый шестой россиянин уверен, что можно заразиться ВИЧ через укусы комаров. На вопросы обеспокоенных граждан регулярно отвечают эксперты в различных СМИ: такие публикации были в ”Аргументах и фактах”, Lenta.ru, ”Такие дела”.

Во-первых, при укусе насекомое не впрыскивает укушенному чужую кровь, а высасывает его. Хоботок комара состоит из шести трубок, четыре из которых комар использует для прокола кожи, одну — для введения в кожу хозяина слюны с особыми, разжижающими кровь ферментами, и ещё одну — для всасывания крови жертвы. Движение жидкости в этой трубке происходит только в одном направлении: внутрь тела насекомого. Кровь, которую можно иногда увидеть вокруг ранки, — не предыдущей жертвы, а наша собственная.

Во-вторых, вирус иммунодефицита человека так называется в том числе потому, что способен жить только в организме человека. Для репликации вирусу необходимо связаться с особыми клетками — Т-лимфоцитами, которые есть у человека, но отсутствуют в пищеварительном тракте у кровососущего насекомого. Комар, напившийся крови ВИЧ-инфицированного, полностью перерабатывает вирус наряду с другой едой.

В-третьих, ВИЧ присутствует в крови инфицированного в недостаточных для инфицирования таким образом количествах. По подсчётам учёных, для того, чтобы ввести в организм здорового человека необходимую для заражения концентрацию вируса, потребовалось бы 10 миллионов комаров, которые перед этим укусили бы человека с ВИЧ-инфекцией.

Однако если говорить не только о комарах, а обо всех кровососущих насекомых, то ситуация несколько меняется. Есть предположения, что муха Stomoxys calcitrans — жигалка осенняя — могла стать тем самым насекомым, которое изначально передало вирус от обезьян к человеку. Пищеварительная система этой мухи устроена несколько иным образом: животное не переваривает выпитую кровь полностью, а сохраняет часть её в специальном ”кармашке” в кишечнике, где не содержится пищеварительных ферментов. При следующем укусе эту хранившуюся про запас кровь муха может срыгивать в место укуса. Не все учёные согласны с этой гипотезой. Профессор Дэвид Мэйби из Лондонской школе гигиены и тропической медицины считает: ”это интересная теория и не более того. Главное сейчас, практиковать безопасный секс, а не беспокоиться о том, какая муха вас укусила”.

Таким образом, передача ВИЧ-инфекции при укусе комара невозможна по многим причинам. Что не отменяет необходимость использования антимоскитных сеток и репеллентов, так как комары переносят малярию, жёлтую лихорадку, лихорадку Зика и дирофиляриоз.