За сутки выявлено 358 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека

Из новых зараженных 278 человек, или 77,7%, не были вакцинированы. 80 зараженных, или 22,3%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 124 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 89 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 19 новых случаев.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 266,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,1%.

За сутки открыли 10 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 17 августа в больницах находится 83 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 10 пациентов, из которых на управляемом дыхании 9 человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 65 человек, или 78,3%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 62 человека).

За сутки новых скончались 67-летний мужчина и 73-летняя женщина с коронавирусом. Всего в Эстонии умерло 1 281 зараженных коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро прививки сделаны в общей сложности 694 642 людям, из которых курс вакцинации завершен у 600 513 человек. За сутки ввели 5425 доз вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 61,7%.

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