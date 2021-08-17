17.08.2021, 09:06
Встреча лидеров партий для обсуждения ситуации с президентскими выборами не состоялась(5)
Kaspar Pokk
Вчера с началом в 22 часа должна была состоятся виртуальная встреча лидеров пяти партий для обсуждения темы предстоящих президентских выборов. Однако мероприятие отложили, так как рабочий график лидера Партии реформ и премьер-министра Каи Каллас изменился, и она находится с визитом в Берлине.
Напомним, что на своей встрече с той же повесткой дня в прошлый понедельник ведущие политики Эстонии не пришли к консенсусу, и поэтому была назначена новая встреча.
К сегодняшнему дню складывается такая ситуация, что, скорее всего, в Рийгикогу 30 августа президент выбран не будет.
На данный момент официально из представленных в парламенте партий своего кандидата на президентский пост выдвинула только Эстонская консервативная народная партия (EKRE). Им стал депутат Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Однако его шансы на избрание невелики.
Социал-демократическая партия согласна поддержать кандидатуру действующего президента Керсти Кальюлайд, но пока остальные партии о своей поддержке Кальюлайд не заявляли.