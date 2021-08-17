Комиссия Рийгикогу: необходимо при первой возможности оказать помощь партнерам Эстонии в Афганистане

”Моральная и политическая обязанность Эстонии — как можно быстрее оказать поддержку нашим партнерам в Афганистане, чьи жизни сейчас находятся в опасности, и кто обратился, или обратится к нам в ближайшее время с просьбой об убежище. Самое важное — это предоставить международную защиту тем, кто сейчас в ней на самом деле нуждается”, — добавил Михкельсон.