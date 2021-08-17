Комиссия Рийгикогу: необходимо при первой возможности оказать помощь партнерам Эстонии в Афганистане(11)
Председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул, что в данной ситуации мы теряем время с каждым часом бездействия.
”Моральная и политическая обязанность Эстонии — как можно быстрее оказать поддержку нашим партнерам в Афганистане, чьи жизни сейчас находятся в опасности, и кто обратился, или обратится к нам в ближайшее время с просьбой об убежище. Самое важное — это предоставить международную защиту тем, кто сейчас в ней на самом деле нуждается”, — добавил Михкельсон.
”Правительство должно ускорить процесс принятия решений по гуманитарным вопросам, –подчеркнул заместитель председателя комиссии по иностранным делам Михаил Лотман. — Обязательно нужно в срочном порядке пересмотреть связанные с Эстонией программы в Афганистане, в первую очередь принимая во внимание безопасность людей”.
Обзор ситуации в Афганистане и деятельности Эстонии на международном уровне представили комиссии министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, а также председатель правления MTÜ Mondo и координатор деятельности в Афганистане Рийна Куузик-Раясаар.
В ближайшее время комиссия продолжит рассмотрение данной темы.