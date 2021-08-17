Вступило в силу постановление правительства, упрощающее работодателю возможность потребовать от работников COVID-сертификат

"Работодатель обязан анализировать факторы риска рабочей среды, опасность заражения на рабочем месте и принимать соответствующие меры. Если риск заражения низкий, может быть достаточным просто мыть руки. Если же при исполнении обязанностей работники контактируют с десятками людей, то работодатель должен проявить больше внимания. Согласно постановлению от таких работников можно требовать в первую очередь прохождения курса вакцинации, тестирования или справку об эпидемиологической безопасности", — приводит слова министра здоровья и труда Эстонии Танеля Кийка rus.err.