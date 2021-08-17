17.08.2021, 08:19
Вступило в силу постановление правительства, упрощающее работодателю возможность потребовать от работников COVID-сертификат(61)
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С 17 августа действует постановление правительства о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста, сообщает Министерство социальных дел.
"Работодатель обязан анализировать факторы риска рабочей среды, опасность заражения на рабочем месте и принимать соответствующие меры. Если риск заражения низкий, может быть достаточным просто мыть руки. Если же при исполнении обязанностей работники контактируют с десятками людей, то работодатель должен проявить больше внимания. Согласно постановлению от таких работников можно требовать в первую очередь прохождения курса вакцинации, тестирования или справку об эпидемиологической безопасности", — приводит слова министра здоровья и труда Эстонии Танеля Кийка rus.err.
Закон обязывает работодателей предоставлять анализ рисков трудовой среды. Инструкции по проведению анализа рисков и оценки биологических факторов риска можно найти здесь.