Европарламент заявил о попытках России ”заполнить вакуум” в Афганистане

”ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона <…>, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане”, — говорится в сообщении. Его подписали глава комитета по международным отношениям Дэвид МакАлистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и глава делегации по отношениям с Афганистаном Петрас Ауштревичус.

Они назвали вывод войск США из Афганистана поспешным и выразили глубокую озабоченность событиями, которые за этим последовали. Это, а также ”шокирующий крах” афганских институтов и сил безопасности позволили талибам (членам террористического движения ”Талибан”, запрещено в России) захватить страну ”неожиданно быстро”, полагают парламентарии.

Они обратили особое внимание на гуманитарный аспект ситуации и заявили, что необходимо способствовать безопасному отъезду иностранцев из Афганистана, а также тех граждан страны, которых хотят покинуть ее. В Европарламенте призвали всех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия, уважать основные права человека и гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в области прав женщин.

В понедельник, 16 августа, глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали в том числе ситуацию в Афганистане, говорится на сайте китайского МИД. Из сообщения следует, что Ван И подчеркнул необходимость для Москвы и Пекина укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество на этом фоне.

По его словам, страны должны ”защищать законные интересы Китая и России в Афганистане, своевременно сообщать о ситуации, поддерживать друг друга”.

Лавров в ответ сообщил, что российская сторона готова своевременно оценивать ситуацию вместе с Китаем и совместно реагировать на развитие событий в Афганистане, говорится на сайте МИД Китая.