Новости Эстонии
17.08.2021, 07:34

В Эстонии будет установлен памятник лесным братьям

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Üritus Sinimägedes
Üritus Sinimägedes
Foto: Dmitri Fedotkin
Союз бывших лесных братьев откроет в Мынисте (Вырумаа) памятник. Кроме того, общество "Сломанного василька" откроет скамейки в память о сражавшихся в Мынисте братьях, пишет rus.err.

Монумент представляет собой деревянную скульптуру, изображающую трех лесных братьев, которые несут на руках держащую эстонский флаг женщину. В основу идеи легло творчество лесного брата Хуго Стурма.

Скульптура и памятные скамейки будут располагаться в волости Мынисте Выруского уезда, на территории мемориального комплекса "Эстонский дом".

Открытие состоится 22 августа. Представить памятник планировалось весной, но церемония была отложена из-за коронавируса

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