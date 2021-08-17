Байден заявил о правильности своего решения вывести войска из Афганистана и пригрозил талибам

По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с членами ”Талибана” (террористическая группировка, запрещена в России). Американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести. Если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит, объяснил президент США.

”Я полностью поддерживаю свое решение [о выводе военных с территории Афганистана]. Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода войск США”, — пояснил президент. Он добавил, что не будет просить американских солдат ”бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны”.

При этом Байден пообещал молниеносную реакцию США, если талибы нападут на американцев. Также он пообещал поддерживать народ Афганистана, в том числе в отстаивании им своих прав.

Это первое выступление Байдена с тех пор, как ”Талибан” заявил о полном контроле над Афганистаном и вошел в Кабул 15 августа. Военные США находились в стране с 2001 года, они вошли в страну после терактов 11 сентября, ответственность за которые взяла на себя террористическая организация ”Аль-Каида” (запрещена в России). Решение о выводе войск Байден объяснял борьбой с террористами. ”Мы отправились в Афганистан по двум причинам: покончить с бен Ладеном, а также чтобы [Афганистан] перестал быть убежищем [для террористов]. С самого начала я никогда не думал, что мы там, чтобы как-то объединить <…> Афганистан”, — заявлял он в апреле.

В своем выступлении в понедельник Байден в том числе пояснил, что США выполнили свои задачи в Афганистане по ликвидации угрозы для себя со стороны террористов. По его словам, американское присутствие больше не является интересом в области обеспечения национальной безопасности.