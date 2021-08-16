ВИДЕО | Лийметс не верит, что выдвижение его кандидатуры на пост мэра Нарвы было фарсом: жить дальше можно и без этой должности

Сегодня Нарвское городское собрание вынесло вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк. За выражение вотума проголосовали 16 депутатов.

В повестке дня заседания горсобрания также значились выборы нового мэра. Кандидатом на этот пост был Антс Лийметс, который длительное время занимал пост городского секретаря. Однако Лийметса не выбрали мэром Нарвы, за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов. Необходимо было набрать как минимум 16 голосов.

“Я не очень расстроен, это выбор членов городского собрания, — говорит Лийметс сразу после оглашения результата тайного голосования. Почему я должен быть расстроен? Два месяца — это два месяца. Жить дальше можно и без должности мэра”.

Вотум недоверия был инициирован фракцией Kesk. Впрочем и кандидатуру Лийметса на пост мэра тоже выдвинули они. Могло ли быть фарсом выдвижение его кандидатуры, Лийметс в это не верит.

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