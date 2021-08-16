ВИДЕО | Яна Кондрашова после вотума недоверия: глупо оправдываться там, где ты не считаешь себя виновной

По словам Яны Кондрашовой, результат голосования был достаточно ожидаем, как и вопросы, звучавшие из зала.

В то же время она отметила, что ранее ни письменно, ни устно недовольство ее работой не высказывалось.

“Работодатель способен с работником, работой которого он недоволен, как минимум сначала провести беседу, а как максимум — сделать письменное предупреждение. Но ничего подобного сделано не было, — недоуменно говорит Кондрашова. — Всё, что сегодня было высказано — это то, что говорят, когда нечего сказать”.

Как сказала Кондрашова, по каждому пункту претензий можно было приводить аргументы “против”, но смысла в этом она не видит. “Это просто глупо — оправдываться в том, в чем ты себя виновной не считаешь”, — отметила она и добавила, что уровень руководства работой Нарвского горсобрания со стороны его председателя Татьяны Стольфат был не на высоте.

За выражение недоверия Катри Райк и Яне Кондрашовой проголосовали по 16 депутатов. Всего в Нарвском горсобрании числится 31 депутат.