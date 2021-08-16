Новости Ида-Вирумаа
16.08.2021, 21:25

ВИДЕО Delfi | Катри Райк приехали поддержать члены Открытой республики

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Роман Старапопов
Прийт Симсон
Трое членов молодежной организации Открытая республика приехали из Таллинна в Нарву, чтобы выразить поддержку теперь уже бывшему мэру Нарвы Катри Райк.

По словам ребят, она прекрасно справлялась со своими обязанностями на предыдущих постах: когда была министром, директором Нарвского колледжа.

“По этой логике мы считаем, что Катри Райк может стать прекрасным президентом”, — говорит Даниил из Открытой республики.

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