ВИДЕО Delfi | Катри Райк приехали поддержать члены Открытой республики

По словам ребят, она прекрасно справлялась со своими обязанностями на предыдущих постах: когда была министром, директором Нарвского колледжа.

“По этой логике мы считаем, что Катри Райк может стать прекрасным президентом”, — говорит Даниил из Открытой республики.

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