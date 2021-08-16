16.08.2021, 21:11
ВИДЕО Delfi | Катри Райк после вынесенного ей вотума недоверия: мне стало легче!(2)
Сегодня 16 голосами на заседании Нарвского городского собрания был вынесен вотум недоверия Катри Райк. Сразу после заседания Райк.
“Мне стало легче, все прошло, все решено. К этому периоду жизни поставлена точка. Я благодарю всех, к то был со мной на этой подводной лодке. Спасибо нарвитянам за поддержку”, — говорит Райк, которая заявляет, что решение депутатов всегда правильное.
“Это часть демократии, это их решение, которое они приняли”, — говорит Райк, напоминая, что 16 голосов — это минимум, который нужен для того, чтобы вотум недоверия прошел.
При этом она заявляет, что фракции Лулы с большим трудом удалось собрать 16 голосов.
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