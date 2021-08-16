ВИДЕО | Рейн Таарамяэ выиграл третий этап престижной велогонки "Вуэльта"!

Время нашего спортсмена — 5:16.57. Через 21 секунду вторым к финишу пришел американец Джозеф Домбровски (UAE Team Emirates), третьим был француз Кенни Элиссонд (Trek-Segafredo) — +36 секунд.

Это уже не первая победа Таарамяэ на этапе "Вуэльты", первая датируется 2011 годом. Так же в активе эстонца победа на этапе Giro d'Italia (2016).