16.08.2021, 19:43
ВИДЕО | Рейн Таарамяэ выиграл третий этап престижной велогонки "Вуэльта"!(6)
Foto: ANDER GILLENEA / AFP/Scanpix
Эстонский профессиональный велогонщик Рейн Таарамяэ выиграл третий этап испанской велогонки Vuelta (202,8 km) и вышел на первое место в общем зачете.
Время нашего спортсмена — 5:16.57. Через 21 секунду вторым к финишу пришел американец Джозеф Домбровски (UAE Team Emirates), третьим был француз Кенни Элиссонд (Trek-Segafredo) — +36 секунд.
Это уже не первая победа Таарамяэ на этапе "Вуэльты", первая датируется 2011 годом. Так же в активе эстонца победа на этапе Giro d'Italia (2016).
Общий зачет