Силами ПВО Узбекистана сбит афганский военный самолет

Согласно информации военного ведомства, инцидент произошел накануне в приграничном с Афганистаном Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Оба пилота афганского самолета выжили и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Минобороны проводит расследование инцидента.

Афганские самолеты послали сигнал SOS в Таджикистане

В свою очередь, власти Таджикистана разрешили самолетам с афганскими военными приземлиться в аэропорту Бохтар на юге страны. "Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку", — сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и печати МИД Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, в аэропорту города, где, в частности, находятся подразделения 201-й российской военной базы, высадились около 100 афганских военных.

После взятия Кабула талибами военнослужащие правительственной армии пытаются покинуть страну. 15 августа власти Узбекистана сообщили, что задержали 84 афганских военных, перешедших границу и обратившихся за медицинской помощью, пишет DW.