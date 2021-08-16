Касса по безработице предложила не трогать ставку страхового взноса по безработице
По словам председателя совета Эстонской кассы по безработице Арто Ааса, совет не хочет менять ставку страховых взносов, для того чтобы предложить рынку труда стабильность и уверенность в выходе из кризиса.
”Несмотря на то, что экономические прогнозы и ситуация на рынке труда на данный момент положительны, мы должны быть готовы к неожиданностям. Распространение коронавируса и обусловленное им ухудшение экономической ситуации как в прошлом году, так и в этом году, очень быстро отразились на состоянии резервов кассы по безработице. К счастью, у кассы по безработице был достаточный резерв, из которого мы смогли поддержать как компании, так и их работников. Оставив ставку страховых взносов на прежнем уровне, в следующем году у нас будет возможность выполнить все обязательства, а также в умеренном темпе восстановить резервы”, сказал Аас.
Со ставкой страховых взносов 2,4%, валовый доход по страхованию от безработицы составит в 2022 году 246,5 млн евро, а расходы на страхование от безработицы составят 226,4 млн евро.
По прогнозу, учитывая все доходы и расходы, касающиеся средств страхования от безработицы, размер средств кассы по безработице составит в 2022 году 20,1 млн евро. Предполагаемый размер нетто средств к концу 2022 года составит 470,7 млн евро. По состоянию на конец прошлого года размер нетто средств кассы по безработице был 514,8 млн евро.
Страхование от безработицы действует в Эстонии с 2002 года. Самый большой размер взноса был в 2009-2013 годах, когда он повысился до 4,2 процентов — работник из этого платил 2,8% и работодатель 1,4%. Ставка страхования от безработицы в размере 2,4% действует в Эстонии с 2015 года.