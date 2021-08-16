16.08.2021, 19:03
Стальнухин: Райк не умеет работать в коллективе(12)
Депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин в преддверии голосования по вынесению вотума недоверия мэру Катри Райк говорит, что будет голосовать согласно общепринятому решение нарвского округа Центристской партии.
"Как выяснилось, она, к сожалению, не умеет работать в коллективе. У нас ведь коалиция и есть интересы как минимум двух сторон. Их надо учитывать - те и другие. А получается так, что... все происходит совершенно не так, как мы договаривались. И есть конкретные ляпы, с которыми довольно трудно разобраться".