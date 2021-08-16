"Мы в долгу перед ними." Керсти Кальюлайд призвала приютить сотрудничавших с нашей страной афганцев

"Мы должны защищать их права настолько, насколько это возможно. Важно, чтобы у них был постоянный и безопасный доступ к медицинскому обслуживанию, включая охрану материнства, а также к пропитанию и образованию. Как защитник прав женщин и детей в ООН, я призываю лидеров "Талибана" принять это во внимание", — отметила Кальюлайд.

Кальюлайд добавила, что на протяжении большей части 20 лет пребывания союзников в Афганистане эта страна была лучше, чем в предыдущий период: "Мы стали свидетелями прогресса: гораздо больше детей, особенно девочек, получили образование, женщины могли участвовать в жизни общества в гораздо большей степени, чем раньше, доступ к медицинскому обслуживанию, общее положение свобод и прав человека улучшились".

"Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы люди, жизнь и безопасность которых пострадали из-за сотрудничества с нами, могли найти пристанище. Если им удастся покинуть Афганистан, мы должны предложить им убежище и в Эстонии. Мы в долгу перед ними", — сказала президент.

Как мы сегодня сообщали, к правительству Эстонии обратились шесть афганцев, работавших в финансируемых Эстонией организациях. Они просят в Эстонии убежища.