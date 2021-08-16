16.08.2021, 17:37
Сотрудничавшие долгие годы с эстонцами жители Афганистана просят в Эстонии убежище(173)
MOHAMMAD ISMAIL, REUTERS
Некоммерческая организация Mondo направила правительству Эстонии письмо, в котором просит предоставить убежище в нашей стране шести афганцам, которые многие годы сотрудничали с этой организацией, а также членам их семей.
"Эти люди десять лет работали на финансируемые Эстонией организации, а это не согласуется с тематикой Талибана", — пояснила один из руководителей MTÜ Mondo Рийна Куусик-Раясаар.
Афганцы работали на родине в сфере защиты прав женщин и детей.
"В настоящий момент важно предоставить им защиту, чтобы они могли покинуть страну, где их жизни находятся в опасности", — сказала Куусик-Раясаар.
Всего в числе нуждающихся в убежище афганцев 13 человек.
Официальные афганские СМИ успокаивают народ и обещают, что дети по-прежнему смогут ходить в школу, и даже будут сохранены гражданские объединения. Однако, по словам Раясаар, есть знаки того, что такого не будет. 13-летнюю дочку просящей убежища женщины уже требуют выдать замуж за мужчину из Талибана.