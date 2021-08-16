ФОТО | На мосту в Ласнамяэ прошла акция в поддержку людей с особыми потребностями

”Таллинн — прекрасный город, и многое у нас устроено лучше, чем во многих других похожих городах Восточной Европы. Но с пешеходами, и особенно с пожилыми, родителями с колясками и людьми с особыми потребностями считаться нужно намного больше. Городское пространство — одна из самых важных тем социал-демократов на этих выборах”, — отметил на акции руководитель таллиннского округа Социал-демократической партии, кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.

По словам председателя ласнамяэского отделения Социал-демократической партии Кирилла Клауса, египтяне уже тысячи лет назад создавали сложнейшие инженерные сооружения, люди давно летают в Космос, построили адронный коллайдер и проводят уникальные операции на мозге. Привести же в порядок спуски с мостов на Лаагна теэ — задача, судя по всему, для 21 века непосильная.

”Я понимаю, если бы не было денег. Но деньги есть. Это — вопрос приоритетов. Например, вместо того, чтобы тратить гигантские суммы на свой пиар по телевизору, можно было направить их на решение проблем самых уязвимых слоев населения. Центристская власть сделала немало хорошего, но она устала, исчерпала себя. Все интересные и смелые идеи кончились вместе с Сависааром. Всему виной — несменяемость власти. Городскому управлению очень нужны свежие лица, новые идеи и политическая воля для их реализации. У нас всё это есть. Очень жаль, что на мероприятие не пришел старейшина Ласнамяэ Владимир Свет или кто-то из его коллег, мы приглашали его”, — сказал Кирилл Клаус в своей речи.

На акции также выступили гражданский активист Александр Вальдманн, урбанист Артем Дмитриев, представитель благотворительной организации ”Тепло сердец” Виктория Ерофеева и волонтер Елена Петриляйнен.

В конце акции собравшимся и журналистам продемонстрировали, что спуститься или подняться с моста на инвалидной коляске или с детской коляской практически невозможно.