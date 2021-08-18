ФОТО | Скандальная история вокруг памятника Яаку Йоала далека от завершения

"В последнее время переговоры с Triniti (адвокатское бюро, представляющее интересы супруги певца Майре Йоала -ред.) вел Герт Элмасте (работник горуправы Вильянди и член правления MTÜ Meie Viljandi — ред.). Адвокатское бюро, насколько мне известно, ничего по существу не ответило", — замечает Харри Юхани Аалтонен, член того же MTÜ, инцициатор установки памятника.

По его словам, всё случилось так, как он с самого начала и боялся: другая сторона не проявляет заинтересованности в разрешение ситуации.

"Они же в конце концов добились того, чего требовали в написанном 11 января письме", — говорит Аалтонен, который очень расстроен, что инициатива установки памятника закончилась подобным образом.

Напомним, что вдове певца памятник не понравился. Как наследница и владелица торгового знака она направила 11 января в горуправу письмо в котором потребовала удалить с памятника все надписи, ссылающиеся на Яака Йоала, а также убрать голову и руки памятника.

"Самое печальное во всем этом, что Майре Йоала сама участвовала в создании этой скульптуры, и тогда у нее не было никих упреков", — отметил Аалтонен и добавил, что вдова дала письменное согласие на экскиз скульптуры.

"И вдруг 11 января пришло письмо, в котором попросили закрыть скульптуру. И до сего момента с этим монументом, находящимся в городской собственности, ни я, ни MTÜ Meie Viljandi не можем юридически ничего сделать", — поясняет Аалтонен.

Адвокатское бюро Triniti в ответ на запрос издания Kroonika ответило, что надежда на разрешение проблемы полностью не потеряна, но Майре Йоала остается на позиции, что памятник не имеет связи с Яаком Йоала или его наследием.

Бюро не отрицает того факта, что Майре Йоала видела эскиз и приходила в ателье скульптора Мати Кармина. Но в то же время представитель бюро Маарья Пильд отмечает: по мнению вдовы, эскиз не отвечает конечному результату.

Самым большим сюрпризом для женщины было оформление: пестрые материалы памятника, тексты и тому подобное.