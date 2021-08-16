Дзюбу не вызвали в сборную России — первый состав Карпина на сентябрьские матчи

Вратари: Гильерме (”Локомотив”), Юрий Дюпин (”Рубин”), Александр Максименко (”Спартак”), Сергей Песьяков (”Ростов”).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев (”Локомотив”), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба — ”Зенит”), Георгий Джикия (”Спартак”), Максим Осипенко (”Ростов”), Илья Самошников (”Рубин”), Сергей Терехов (”Сочи”), Федор Кудряшов (”Антальяспор”).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — ”Локомотив”), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин (”Монако”), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — ”Зенит”), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — ”Спартак”), Алексей Миранчук (”Аталанта”), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все — ”Динамо”), Алексей Ионов (”Краснодар”), Денис Черышев (”Валенсия”).

Нападающие: Федор Смолов (”Локомотив”), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин (”Динамо”).

Отметим, что в сборную не вызваны нападающие Артем Дзюба (”Зенит”), Александр Соболев (”Спартак”) и еще ряд футболистов, выступавших на Евро-2020, а именно вратари Антон Шунин (”Динамо”) и Матвей Сафонов (”Краснодар”), защитники Андрей Семенов (”Ахмат”), Юрий Жирков (свободный агент, ранее — ”Зенит”) и Роман Евгеньев (”Динамо”) и полузащитник Магомед Оздоев (”Зенит”), выбывший на 2-3 месяца по причине травмы колена.

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет в Москве против команды Хорватии, 4 сентября в Никосии встретится с Кипром, а 7 сентября в Москве проведет матч с Мальтой.