Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы

Суд признал Ярмыш виновной по ч.4 ст.33 ч.1 ст.236 УК РФ. По версии следствия, фигуранты дела призывали в соцсетях выйти на акцию в поддержку Навального, из-за чего в центр Москвы приехали в том числе люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса. Именно поэтому следствие выбрало квалификацию о подстрекательстве.

Обвинение просило приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы и оставить ей меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу. Однако суд, как говорится в сообщении в "Твиттере" пресс-секретаря Навального, отменил домашний арест до вступления приговора в силу.

Теперь, как и другим фигурантам "санитарного дела", Ярмыш запрещено посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, а также без согласования менять место жительства и выезжать за пределы Москвы и Московской области. Раз в месяц она должна отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. "Будем обжаловать", — заявила Интерфаксу адвокат Вероника Полякова.

Другие фигуранты "санитарного дела"

Ярмыш стала четвертой осужденной по "санитарному делу".

6 августа Преображенский суд назначил один год лишения свободы условно брату Навального Олегу и один год ограничения свободы соратнику политика Николаю Ляскину, а 3 августа к полутора годам ограничения свободы была приговорена еще одна фигурантка "санитарного дела" — Любовь Соболь.

13 августа Генпрокуратура России попросила ужесточить приговор Соболь, запретив ей выезжать за пределы Москвы. Представление прокуратуры может быть связано с тем, что 8 августа СМИ сообщили, что Соболь покинула Россию. Сама она это не комментировала.

По версии СМИ, соратница Навального могла уехать из страны, вопсользовавшись тем, что после вынесения приговора по "санитарному делу" ей не была продлена мера пресечения, а сам приговор в силу еще не вступил, как из запрет покидать Москву и Московскую область.

"Санитарное дело"