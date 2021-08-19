Время Mobiil-ID скоро закончится. Но нового решения пока нет

Эстонское государство имеет сейчас два официальных средства электронной идентификации личности — ID-карта и Mobiil-ID. Услугу Mobiil-ID оказывает фирма SK ID Solutions, договор с которой заканчивается уже через четыре месяца, точнее — 31 декабря.

Со стороны эстонского государства техническим заказчиком является Департамент государственной инофсистемы (Riigi infosüsteemi amet — RIA), тендером занимается PPA.

Когда издание Forte на прошлой неделе поинтересовалось, как идут дела с тендером, то журналиста перенаправили в RIA. "Они лучше в курсе тендера", — сообщил представитель PPA.

По документам тендера уже в прошлом году в нем заявились две компании — нынешний администратор Mobiil-ID — SK ID Solutions и Belgian Mobile ID. К сегодняшнему дню никто из них победителем тендера не объявлен.

Сейчас решение привязано к SIM-карте и SMS-сообщениям. Заместитель гендиректора RIA Маргус Арм сказал Forte, что целью тендера является посмотреть — что предлагается на рынке, чтобы решение было свободно от SIM-карты.

Так как тендер и поиск нового решения затянулись, то PPA и SK ID Solutions пришли к договоренности о продлении действущего договора до конца июня будущего года.

Почему же затянулись переговоры? "Сначала был предварительный тур переговоров, потом уточнили требования, предложения поступили в январе этого года, после чего можно было начинать основные переговоры. С переговорами это обычное дело — трудно сказать, когда они завершаться и сколько потребуется времени", — сказал Арм.

Он выразил надежду, что в ближайшие месяцы договор с победителем будет подписан, и уже можно будет говорить о деталях нового решения.

Нынешняя услуга Mobiil-ID должна быть в работе до тех пор, пока действуют сертификаты пользователя — они действуют пять лет с момента выдачи.

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