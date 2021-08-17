ФОТО | С арендованного автомобиля Bolt сняли покрышки

”Изображенный на фотографии инцидент произошел в Таллинне. Мы опознали пользователя, заблокировали его на платформы Bolt, далее делом займется полиция”, — сообщила пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс.

Она отметила, что Bolt относится к умышленным проступкам и хулиганству с нулевой толерантностью. "В таких случаях ответственность за покрытие всех расходов несет водитель. Также мы намерены взыскать с него штраф в размере около 2000 евро”, — пояснила представитель фирмы.