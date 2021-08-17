17.08.2021, 17:50
ФОТО | С арендованного автомобиля Bolt сняли покрышки(19)
Foto: Rauno Volmar
В Таллинне со взятого в аренду автомобиля Bolt были сняты покрышки. К настоящему моменту Bolt установила личность злоумышленника и назначила ему штраф в размере 2000 евро.
”Изображенный на фотографии инцидент произошел в Таллинне. Мы опознали пользователя, заблокировали его на платформы Bolt, далее делом займется полиция”, — сообщила пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс.
Она отметила, что Bolt относится к умышленным проступкам и хулиганству с нулевой толерантностью. "В таких случаях ответственность за покрытие всех расходов несет водитель. Также мы намерены взыскать с него штраф в размере около 2000 евро”, — пояснила представитель фирмы.
К настоящему моменту автомобиль отремонтирован и возвращена в оборот.