Новости Эстонии
17.08.2021, 17:50

ФОТО | С арендованного автомобиля Bolt сняли покрышки

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Foto: Rauno Volmar
В Таллинне со взятого в аренду автомобиля Bolt были сняты покрышки. К настоящему моменту Bolt установила личность злоумышленника и назначила ему штраф в размере 2000 евро.

”Изображенный на фотографии инцидент произошел в Таллинне. Мы опознали пользователя, заблокировали его на платформы Bolt, далее делом займется полиция”, — сообщила пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс.

Она отметила, что Bolt относится к умышленным проступкам и хулиганству с нулевой толерантностью. "В таких случаях ответственность за покрытие всех расходов несет водитель. Также мы намерены взыскать с него штраф в размере около 2000 евро”, — пояснила представитель фирмы.

К настоящему моменту автомобиль отремонтирован и возвращена в оборот.

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