С сегодняшнего дня полиция начинает следить за тем, как люди следуют коронавирусным ограничениям

Помощник руководителя кризисного штаба PPA Таго Трей сказал, что основанием для привлечения полиции послужило объявление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая была объявлена Департаментом здоровья 11 августа в связи с быстрым распространением дельта-штамма коронавируса.

Как и весной, полиция будет следить за выполнением требований карантина и самоизоляции, а также пересечения границы. Кроме того, сотрудники PPA будут следить за соблюдением требования носить маску в местах, где это является обязательным, и проверять исполнение требований к организаторам массовых мероприятий.

Если ранее нарушениями мог заниматься только Департамент здоровья, то с вступившим этим летом в силу законом о профилактике инфекционных заболеваний при необходимости надзор может осуществлять и полиция. ”Конечно же, первичной задачей полиции является поговорить с людьми и объяснить необходимость ограничений”, — отметил Трей.

PPA привлечен к проверке соблюдения ограничений до 31 декабря, либо до окончания чрезвычайной ситуации.