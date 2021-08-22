Смерть такси? Cкоро в Таллинне прокатный автомобиль будет самостоятельно приезжать к дому клиента

"Мы уже думаем и работаем над тем, чтобы прийти самим к клиенту — к концу года наши машины благодаря технологии дистанционного управления будут сами приезжать домой к клиенту", — заявила исполнительный директор ELMO Rent Юлия Некрасова в интервью RusDelfi.

По ее словам, новая услуга упростит систему каршеринга до максимума. Если сейчас нужно искать машину по городу, то совсем скоро автомобиль сможет приехать к нужному месту без водителя, а заказчик сесть в него и поехать по своим делам.

"Оператор дистанционно будет управлять автомобилем и по заказу подвозить его к нужному месту. Это промежуточное решение на пути к автономно-движущемуся автомобилю и мы развиваем эту технологию. Собираемся применить ее в своей бизнес-модели", — добавила она.

Сейчас необязательно иметь собственный автомобиль, говорит Некрасова. "Естественно, каршеринг неудобен для жителей окраины. Но если ты живешь в центре, то, я считаю, грех иметь машину. Хотя наша семья сама грешит, у нас есть автомобиль. Сапожник без сапог — не могу своего спутника пока убедить, что нам уже не нужен автомобиль, можно взять такси, каршеринг, самокат, велосипед".

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