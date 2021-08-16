Новости Эстонии
16.08.2021, 15:14

В Хельсинки спасли женщину, которая плыла в сторону Таллинна

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Foto: PA Images
Сегодня утром на пляже Лауттасаари в Хельсинки женщина средних лет вошла в воду и стала плыть в сторону Таллинна. Очевидец сообщил о происходящем в центр тревоги в 07:07.

Благодаря полученной от него информации береговая охрана довольно быстро обнаружила женщину в 300 метрах от берега. Женщина была переохлаждена и доставлена в отделение экстренной медицины.

Директор финской службы спасения на воде сказал, что женщина направлялась в сторону Таллинна. На ней был лишь купальник. Точная причина заплыва пока неизвестна.

Береговая охрана отмечает, что сейчас вода уже холодная и без специально снаряжения купаться опасно.

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