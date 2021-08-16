«Перезапуск футзала». Украинская экстра-лига объявила о ребрендинге

Букмекерская компания Parimatch стала спонсором Ассоциации футзала Украины в систематической работе по проведению матчей национальной сборной Украины, чемпионата Украины среди команд Экстра-лиги, Суперкубка Украины, Кубка Украины, Матча звезд и церемонии «Звезды года». Контракт был подписан сроком на один год с возможностью пролонгации еще на два года.

Во время мероприятия АФУ и Parimatch представили ребрендинг логотипа Ассоциации футзала Украины и новое лого чемпионата, который теперь будет носить название Parimatch Экстра-лига. Его разработкой занималось ирландское агентство Parkhouse. Новый сезон начинается с лозунгом «перезапуск футзала». Это словосочетание будет означать улучшение освещения футзала в медиасфере, активную работу с болельщиками и ряд других интересных активностей.

«Для нас очень важно, чтобы футзал вышел на новый уровень, поскольку инвестиции напрямую зависят от того как работают ассоциация и клубы. Когда мы поддерживаем определенные виды спорта, то отмечаем, что все зависит от них. Ассоциация футзала Украины продемонстрировала, что она готова развиваться, и я уже вижу, что сегодняшнее мероприятие является шагом вперед и для нас. Это только начало и дальше будет больше. Мне очень хочется, чтобы украинским футзалом гордились, а на матчах собирались полные залы людей. Поэтому, мы радуемся от такого партнерства и с удовольствием приложим максимум усилий для развития ассоциации. Ставлю это подписание на второе место после начала сотрудничества с лондонским «Челси» – заявил Филипп Орлов, представитель компании Parimatch.