«Перезапуск футзала». Украинская экстра-лига объявила о ребрендинге
Букмекерская компания Parimatch стала спонсором Ассоциации футзала Украины в систематической работе по проведению матчей национальной сборной Украины, чемпионата Украины среди команд Экстра-лиги, Суперкубка Украины, Кубка Украины, Матча звезд и церемонии «Звезды года». Контракт был подписан сроком на один год с возможностью пролонгации еще на два года.
Во время мероприятия АФУ и Parimatch представили ребрендинг логотипа Ассоциации футзала Украины и новое лого чемпионата, который теперь будет носить название Parimatch Экстра-лига. Его разработкой занималось ирландское агентство Parkhouse. Новый сезон начинается с лозунгом «перезапуск футзала». Это словосочетание будет означать улучшение освещения футзала в медиасфере, активную работу с болельщиками и ряд других интересных активностей.
«Для нас очень важно, чтобы футзал вышел на новый уровень, поскольку инвестиции напрямую зависят от того как работают ассоциация и клубы. Когда мы поддерживаем определенные виды спорта, то отмечаем, что все зависит от них. Ассоциация футзала Украины продемонстрировала, что она готова развиваться, и я уже вижу, что сегодняшнее мероприятие является шагом вперед и для нас. Это только начало и дальше будет больше. Мне очень хочется, чтобы украинским футзалом гордились, а на матчах собирались полные залы людей. Поэтому, мы радуемся от такого партнерства и с удовольствием приложим максимум усилий для развития ассоциации. Ставлю это подписание на второе место после начала сотрудничества с лондонским «Челси» – заявил Филипп Орлов, представитель компании Parimatch.
«Отмечу, что Ассоциация футзала Украины проводит целый ряд соревнований и имеет три сборных. Эта работа позволила получить предложения от разных партнеров. Мы выбрали Parimatch не исключительно из-за финансовой выгоды. Главная цель нашего сотрудничества заключается в развитии футзала как вида спорта. Компания Parimatch готова использовать свои знания и ресурсы для этого процесса. Мы хотим активнее работать с болельщиками, стремимся, чтобы футзал активно освещалось в СМИ и намерены совместными усилиями повысить привлекательность этого вида спорта. Parimatch является лидером рынка в своем сегменте и для нас является почетным сотрудничество с ним» – рассказал Сергей Владыко, президент Ассоциации футзала Украины.
«Отдельное внимание отводится совместной работе Parimatch со спортивным билетным сервисом #1 в Украине Esport.in.ua в рамках внедрения ряда активностей для болельщиков. Поэтому, поклонники спорта вскоре будут приятно поражены сюрпризами, которые будут подготовлены для них. Уже через 10 дней состоятся матчи Parimatch Суперкубка Украины между женскими и мужскими командами. Билеты на это событие можно приобрести на сайте esport.in.ua» – поделился планами Роман Порядченко, соучредитель и директор компании Esports Group.
Силы всех партнеров направлены на развитие футзала в Украине и поднятие его на новый уровень. Высокие амбиции и команда профессионалов готовы к новым вызовам, а следить за маркетинговыми успехами украинской лиги в новом сезоне будет гораздо интереснее!
Источник: Ассоциация футзала Украины