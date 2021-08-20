Обязательное тестирование на работе. Кто оплачивает: работник или работодатель?

Отвечает заместитель генерального директора Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу:

Главный принцип Закона о гигиене и безопасности труда заключается в том, что, если работодатель устанавливает требования в отношении рабочей среды, то соответствующие расходы несет также он.

Если в результате оценки рисков рабочей среды вы устанавливаете требование ежедневного экспресс-тестирования работников или предоставления негативного результата ПЦР-текста для снижения рисков, вы как работодатель должны возместить связанные с тестированием расходы.

Однако если вы решите, что для снижения рисков работники должны предоставить справку о том, что они переболели COVID-19 или вакцинировались, то вы должны предоставить разумное время для предоставления справки. В настоящее время вакцинироваться могут все взрослые, но между первой и второй дозой должно пройти шесть недель. По истечении этого срока работодателю больше не нужно будет возмещать расходы на тесты.

На практике может возникнуть ситуация, когда работодатель установил крайний срок вакцинации, но работник не хочет проходить вакцинацию и сам выступает с предложением о том, что будет каждые 2-3 дня предоставлять результаты ПЦР-теста или каждый день — экспресс-теста. Если работодатель соглашается на такое решение, расходы по тестированию несет работник. Если работодатель не согласен, то:

1) трудовые обязанности работника реорганизовываются таким образом, чтобы контакты с людьми были минимальными и уровень риска биологической опасности таким образом значительно снижен, или

2) если это невозможно, трудовой договор расторгается в экстренном порядке на основании § 88 (1) 2) Закона о трудовом договоре с соблюдением всех требований, применимых к экстренному расторжению трудового договора.

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