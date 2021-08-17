Из нарвской девушки в успешного менеджера: Юлия Некрасова о женщинах в бизнесе, отказе от автомобилей и жизни в аренду

Я из Нарвы. В начале 2000-х, после учебы в Тартуском университете, переехала в Таллинн. Семья наполовину эстонская, наполовину русская. К сожалению, домашним языком был русский. В свое время не понимали важности эстонского языка, эстонской школы, садика. Поэтому я прошла через все трудности с учебой и работой. Сейчас, так как семья эстонская, дома говорим только по-эстонски. Все рабочее общение (коллеги, клиенты) только на эстонском языке. Только с некоторыми клиентами иногда получается пообщаться по-русски.

Мой предыдущий опыт работы связан с банковской сферой. Сначала работала в SEB менеджером по клиентам — вела от небольших клиентов до крупных. Затем работала в Unicredit Leasing. Филиал, где я работала, создавался с нуля, вначале нас было человек 10. Каждому приходилось делать работу за нескольких человек, было очень интересно. Занималась новыми, в том числе зелеными технологиями, внедряла новые системы. Так познакомилась с основателем ELMO Rent — Энном Лаансоо-младшим. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, для меня очень важно заниматься чем-то значимым, полезным. Каршеринг, зеленая энергия, экология — это важные для меня темы. (Каршеринг — от "автомобиль" и "совместное использование". Краткосрочный прокат автомобилей в городе, когда можно взять машину на улице и оставить ее в любом месте — прим.ред.).

Женщине сложнее быть предпринимателем, чем мужчине?

Мужчины более успешны в бизнесе, потому что они смелее и нахальнее в хорошем смысле. Я видела много примеров, когда мужчины с меньшей компетенцией добивались большего благодаря своей уверенности. Женщины более самокритичны, слишком много думают и копаются в себе. Поэтому, если я чего-то и не достигла, то только из-за своей скромности, а не потому, что я женщина. Власть не дают, ее берут.

А какие сложности были?