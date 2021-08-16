16.08.2021, 12:32
Конор Макгрегор сообщил, когда вернется в ринг(1)
Foto: Gary A. Vasquez, USA Today Sports/Scanpix
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги, который он получил в бою с Дастином Порье.
”Вернусь в 2022-м. Я быстро иду на поправку, работая с лучшей командой. Вернусь в кратчайшие сроки!” — написал Конор в своём Twitter.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.