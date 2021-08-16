Во втором квартале частичная занятость сократилась

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в сравнении с первым кварталом больших изменений на рынке труда не произошло. ”По сравнению с началом года во втором квартале немного снизился как уровень участия в рабочей силе, уровень трудовой занятости, так и уровень безработицы. Занятых в возрасте 15–74 лет было 641 900 человек”, — добавила Пыллуяэр.

Число работающих с частичной занятостью снизилось в сравнении с первым кварталом на 8%, а число работающих с частичной занятостью мужчин сократилось на целых 7,4%. В первом квартале работающих с частичной занятостью было 90 200 человек, а теперь 83 200, при этом женщин было примерно в три раза больше, чем мужчин: 60 800 и 22 400 соответственно. Сокращение числа работающих с частичной занятостью мужчин также обусловлено общим снижением числа работающих с неполной занятостью.

Кроме того, с 8600 до 7500 человек сократилась также численность работников с недостаточной занятостью, или тех, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель.

Во втором квартале также начала снижаться численность безработных, и она движется к докризисному показателю. Всего безработных было 47 300, что на 1500 человек меньше, чем в первом квартале, и на 1700 человек меньше, чем во втором квартале прошлого года. Более половины безработных не имели работы менее шести месяцев. Сократилось также число тех безработных, кто оставался без работы не менее 12 месяцев. Мужчин среди безработных было больше, чем женщин. Самый высокий уровень безработицы (12,6%) наблюдался в Северо-Восточной Эстонии и этот показатель превышает средний по Эстонии почти в два раза.