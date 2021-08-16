16.08.2021, 13:10
Директор эстонского завода Natura Siberica: ждем, пока разрешится ситуация в Москве
Foto: Tiit Blaat
Работники российского производителя косметики Natura Siberica обвиняют топ-менеджера компании в рейдерском захвате. Как утверждает директор таллиннской фабрики Natura Siberica Светлана Кельман, скандал не повлиял на работу здешнего производства, пишут Деловые ведомости.
"У нас всё без изменений. Мы — достаточно независимое предприятие, поэтому работаем в прежнем режиме", — говорит она.
По словам Кельман, Eurobio Lab полностью себя окупает и проводит независимую от московского офиса политику.
"Мы — полностью экспортное предприятие. Всё, что производится в России, продаётся на рынке России. Всё, что производится в Эстонии, продаётся на весь мир. Мы — один из топ-экспортёров Эстонии", — добавила Кельман.
"Много комментариев я давать не буду, ждём, пока разрешится ситуация в Москве. Думаю, что в течение нескольких дней она разрешится спокойно и в пользу законных владельцев", — добавила Кельман.
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