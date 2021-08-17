Эстонскую краудфандинговую компанию заподозрили в отмывании денег, ей может грозить закрытие

Хотя действия Crowdestor стали беспокоить инвесторов еще весной прошлого года, через год стали известны и другие обстоятельства. Если они найдут подтверждение, то можно будет говорить о еще более тревожной картине, чем предполагалось изначально: например, отмывании денег, отсутствии обещанных гарантий, конфликте интересов в различных проектах.