17.08.2021, 19:30
Эстонскую краудфандинговую компанию заподозрили в отмывании денег, ей может грозить закрытие(6)
Argo Ingver
Эстонскую краудфандинговую компанию Crowdestor подозревают в причастности к отмыванию денег и искажении реальности для инвесторов, что может привести к ее закрытию, пишет Äripäev.
Хотя действия Crowdestor стали беспокоить инвесторов еще весной прошлого года, через год стали известны и другие обстоятельства. Если они найдут подтверждение, то можно будет говорить о еще более тревожной картине, чем предполагалось изначально: например, отмывании денег, отсутствии обещанных гарантий, конфликте интересов в различных проектах.