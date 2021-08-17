Проживающим в Эстонии иностранцам будет выдавать европейские вакцинационные паспорта

По словам Индрека Холста, генерального директора Департамента социального страхования, COVID справки EC стали неотъемлемой частью поездок заграницу, а также посещения различных мероприятий и мест внутри страны, поэтому необходимо было сделать помощь в создании справок более доступной по всей стране и для всех людей. ”Выдача справок в пунктах обслуживания Департамента социального страхования — логичное решение, поскольку у нас есть необходимая сеть обслуживания. Таким образом, мы сможем помочь людям с менее развитыми цифровыми навыками а также, например, иностранным рабочим и студентам, у которых нет средств аутентификации в Эстонии”, — пояснил Хольст. Он добавил, что это также хороший пример того, как различные государственные учреждения работают вместе, чтобы найти быстрые решения для достижения общей цели.

До сих пор справки выдавал Центр информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния (TEHIK) в Таллинне. ”Интерес был очень высоким — за два месяца на портале для пациентов было создано около полумиллиона цифровых COVID справок EC, большинство из которых были созданы для подтверждения прохождения вакцинации”, — сказала Катрин Рейнхольд, директор TEHIK, добавив, что, хотя услуга была хорошо принята, есть и те, кому нужна помощь в создании справок. ”Мы рады, что Департамент социального страхования пришел нам на помощь”. Кроме того, помощь в создании справок оказывают местные самоуправления и библиотеки.

TEHIK продолжает развивать возможности использования COVID справок EC. ”Следующим шагом станет добавление возможности создания справок для иностранцев, не имеющих личного кода Эстонии, а также для всех желающих создать справку на основе результата экспресс-теста на COVID-19”, — добавила Рейнхольд.