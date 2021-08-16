В Таллинне теперь можно вакцинироваться от COVID-19 в торговых центрах и на рынках

С 16 по 27 августа вакцинационные автобусы расположатся возле торговых центров и рынков так, чтобы посетителям было удобно зайти на прививку, оказавшись поблизости, и смотреть на осень более оптимистично. Кроме того, это удобно и сотням работающих в торговле людей, которые смогут вакцинироваться практически на рабочем месте. Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди — регистрироваться не нужно.

”Торговля — один из крупнейших секторов экономики Эстонии, и работодатели всегда стремились защитить здоровье людей и сохранить рабочие места, — отметила руководитель Союза Tорговцев Неле Пейль. — Весной мы совместно приняли внутренние правила: проверяли ношение масок и требование рассредоточения, отменили крупные кампании, созывающие посетителей. Сейчас мы видим возможность внести свой вклад в то, чтобы избежать локдауна, сохранить рабочие места и оставить открытыми школы, именно в поддержке массовой вакцинации”.

Вторая половина августа традиционно означает полные магазины — все готовятся к началу учебного года. Специально из заботы о младшем поколении в вакцинационных автобусах, стоящих возле торговых центров, будет использоваться вакцина Pfizer, которой можно прививать с 12-летнего возраста. Хотя первоначальная защита обеспечивается одной прививкой, через шесть недель необходимо ввести и вторую дозу — конкретное время и место будет предложено при введении первой дозы, но можно также посетить любой подходящий пункт вакцинации по всей Эстонии, когда подойдет время. Дополнительную информацию можно получить на сайте https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/ или по номеру 1247.

Отправляясь на прививку, нужно обязательно взять с собой удостоверяющий личность документ. Несовершеннолетним рекомендуется приходить с родителем или опекуном, но если подросток захочет привиться и попросит об этом самостоятельно, присутствие взрослого не потребуется.

В Эстонии вакцинация бесплатна. Получить прививку могут люди, которые живут, учатся и/или работают в Эстонии.