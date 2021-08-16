16.08.2021, 12:50
ВИДЕО | В Таллиннском зоопарке шакал загрыз овцу(18)
В ночь на прошлый понедельник Таллиннский зоопарк постигла утрата: овцу кихнуской породы по имени Либелле из детского зоопарка загрызли. Установленные сразу же после этого камеры наблюдения показали: это сделал шакал.
Директор зоопарка Тийт Маран говорит, что теперь необходимо поймать животное, пока оно не успело наделать еще дел. Поскольку опыта ловли шакалов у эстонских специалистов нет, то будут испробованы разные методы.
”Если мы сможем поймать шакала и найдем средства для того, чтобы построить ему приличный вольер и содержать его, то он сможет пополнить ряды наших постоянных обитателей”, — отметил Маран. По его словам, строительство вольера обойдется в 15 000-20 000 евро.
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