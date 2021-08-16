США рассматривают возможность лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Как говорится в заявлении министерства, размещенном на сайте публикаций правительства, доказательства, необходимые для такой проверки, предоставили американские компании, занимающиеся импортом из России нитрата аммония.

Заинтересованные стороны, сообщило министерство торговли, должны предоставить письменные комментарии до 30 августа 2021 года.

Россия была признана США страной с рыночной экономикой в 2002 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд внешнеторговых ограничений, например, в отношении них, по американским законам, сложнее ввести антидемпинговые пошлины.

Страна с рыночной экономикой, напоминает министерство торговли США в своем заявлении, должна соответствовать определенным критериям, которые прописаны в Законе о тарифах, принятом в 1930 году и действующем в настоящее время.