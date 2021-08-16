Полицейским пришлось применить электрошокер для усмирения агрессивного мужчины

Вечером 15 августа полиция получилf вызов в квартиру на улице Мыйзавахе в Тарту, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом своем сожительнице. Мужчина представлял опасность как для себя, так и прибывших на место происшествия полицейских, в связи с чем стражам порядка пришлось применить электрошокер для того, чтобы успокоить мужчину и защитить свое здоровье.