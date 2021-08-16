16.08.2021, 12:10
Полицейским пришлось применить электрошокер для усмирения агрессивного мужчины(7)
Foto: Argo Ingver
Вчера полицейским пришлось применить электрошокер в отношении агрессивного мужчины.
Вечером 15 августа полиция получилf вызов в квартиру на улице Мыйзавахе в Тарту, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом своем сожительнице. Мужчина представлял опасность как для себя, так и прибывших на место происшествия полицейских, в связи с чем стражам порядка пришлось применить электрошокер для того, чтобы успокоить мужчину и защитить свое здоровье.
40-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен на вытрезвление в Тартускую тюрьму.