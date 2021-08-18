"Никогда не посылайте денег в Абиджан": кинокритик посмотрел новый фильм Доминика Молля и вам советует(1)
Скажите, вы любите такие фильмы, где всё переплетено, как, к примеру, у Гая Риччи, все концы безупречно связываются, ни одной ниточки не остаётся висеть в воздухе, только вместо поржать в промежутках и на выходе вам предлагается серьёзно задуматься? Задуматься о сути любви, человеческих отношений, одиночества (которое является важной темой фильма) и тому подобных неприятных вопросах.
А ещё скажите, сталкивались ли вы когда-нибудь с интернет-мошенничеством? Не знаю, как подобные вещи происходят у женщин, мне почему-то кажется, что схема должна быть немного другой, но, вроде бы примерно сто процентов знакомых мне мужчин, имеющих аккаунты в фейсбуке, сталкивались с тем, что запрос на дружбу им периодически отправляют какие-то умопомрачительных бюстов красотки, обещающие рай на земле и кучу интимных видео в придачу. Не знаю, как оно работает дальше в нашем случае, ни разу не проверял — хотя из чисто антропологического интереса надо бы. Но, как оно происходит во Франции, например, теперь имею представление. Думаю, что принцип универсальный, разве что языки развода отличаются. И уровень грамотного французского у Арманда был, видимо, хорош.
Если ваши ответы на оба приведённых вопроса утвердительны, то фильм Доминика Молля ”Только животные” — для вас. (В России известен, как "Магия зверя", не спрашивайте). Это редкий образец триллера с действительно закрученным сюжетом, который, правда, разгадывается с самого начала заключительной, четвёртой новеллы фильма, но, что бывает ещё реже, несмотря на понятную развязку, продолжает держать зрителя а) в лёгком напряжении и б) с открытым от лёгкого прифигевания ртом — уже миллионы раз твердили о том, что люди наивны, легковерны, склонны принимать за истину то, что придумали сами в своих тёмных маленьких умишках — но каждый раз, когда находишь этому подтверждения, становится как-то не по себе. Потому что мы такие все без исключения. Такие как бедный Мишель, придумавший себе мечту и не желающий отказываться от неё даже после её полного краха. Разве не так мы ломаными ногтиками цепляемся за края утёсов, когда уже проще смириться, принять, что и ты не стал этим первым человеком, с которым сработала теория веры в себя или прочей подобной белиберды, и мирно свалиться вниз, к прочим пытавшимся неудачникам?
Ну и ещё — на примере подобных фильмов веришь в жизнь. В том смысле, что она сложнее всех наших вымыслов о ней, и способна преподнести такие парадоксальные совпадения, о которых никакие сценаристы того же Гая Риччи даже подумать не могли.
Короче, как пишут у них на ”Кипопоиске”, Доминик Молль — это Гай Риччи ”для более продвинутых и понимающих”. От сравнения всё равно не отделаться, так что я решил его не прятать и не вуалировать, а вывалить как есть.
Если же фильмы многократно упомянутого британца вам не нравятся или вы ни одного не смотрели, не беда — всё равно посмотрите ”Только животных”. Это нечасто встречающийся сплав кино с закрученным до срывания резьбы действием и довольно сильным морально-чувствительным посылом. Грубо говоря, и попереживать, и посопереживать.
И никогда не посылайте денег в Абиджан. Там их всё равно отберут духи. Потому что Абиджан — (а точнее, Кот-д’Ивуар) обманная страна. И каждый житель в нём — обманщик.
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