"Никогда не посылайте денег в Абиджан": кинокритик посмотрел новый фильм Доминика Молля и вам советует

А ещё скажите, сталкивались ли вы когда-нибудь с интернет-мошенничеством? Не знаю, как подобные вещи происходят у женщин, мне почему-то кажется, что схема должна быть немного другой, но, вроде бы примерно сто процентов знакомых мне мужчин, имеющих аккаунты в фейсбуке, сталкивались с тем, что запрос на дружбу им периодически отправляют какие-то умопомрачительных бюстов красотки, обещающие рай на земле и кучу интимных видео в придачу. Не знаю, как оно работает дальше в нашем случае, ни разу не проверял — хотя из чисто антропологического интереса надо бы. Но, как оно происходит во Франции , например, теперь имею представление. Думаю, что принцип универсальный, разве что языки развода отличаются. И уровень грамотного французского у Арманда был, видимо, хорош.

Если ваши ответы на оба приведённых вопроса утвердительны, то фильм Доминика Молля ”Только животные” — для вас. (В России известен, как "Магия зверя", не спрашивайте). Это редкий образец триллера с действительно закрученным сюжетом, который, правда, разгадывается с самого начала заключительной, четвёртой новеллы фильма, но, что бывает ещё реже, несмотря на понятную развязку, продолжает держать зрителя а) в лёгком напряжении и б) с открытым от лёгкого прифигевания ртом — уже миллионы раз твердили о том, что люди наивны, легковерны, склонны принимать за истину то, что придумали сами в своих тёмных маленьких умишках — но каждый раз, когда находишь этому подтверждения, становится как-то не по себе. Потому что мы такие все без исключения. Такие как бедный Мишель, придумавший себе мечту и не желающий отказываться от неё даже после её полного краха. Разве не так мы ломаными ногтиками цепляемся за края утёсов, когда уже проще смириться, принять, что и ты не стал этим первым человеком, с которым сработала теория веры в себя или прочей подобной белиберды, и мирно свалиться вниз, к прочим пытавшимся неудачникам?