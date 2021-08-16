За сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом

Из новых зараженных 81%, не были вакцинированы, а 19% были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 61 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 47 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 4 случая.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 256,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,9%.

За сутки открыли 17 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 16 августа в больницах находится 91 пациент с COVID-19.

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 1279 человек с коронавирусом.

В течение суток было введено 2384 дозы вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 691 443 человек, у 597 665 человек курс вакцинации завершен.

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