Новые правила декларирования посылок из третьих стран повлекли за собой массу путаницы(1)
Возникает путаница в налогообложении товаров и подаче деклараций, сказала начальник отдела разработки таможенных приложений Налогово-таможенного департамента Инна Исаенко.
"У людей действительно возникли вопросы по декларированию. Это тоже понятно, потому что изменения масштабные, и для тех, кому никогда раньше не приходилось оформлять таможенную декларацию, весь этот процесс, безусловно, незнаком. Например, задаются вопросы о выборе товарного кода и поиске правильных ссылочных номеров. Также было много вопросов по подаркам, так как все эти посылки тоже нужно декларировать. Раньше нужно было декларировать подарки лишь начиная от 45 евро", — сказала Исаенко в интервью радионовостям ERR.
По словам руководителя отдела обслуживания клиентов Omniva Кристи Мяэорг, первоначальная путаница — это нормально: "Людям просто нужно время, чтобы привыкнуть, как и к любой новой вещи".
В отношении обязательного декларирования клиент может либо подать декларацию самостоятельно в системе Налогово-таможенного департамента, либо на сайте minu.omniva.ee уполномочить Omniva сделать это за него. Стоимость такой услуги составляет 2,35 евро для посылок стоимостью до 150 евро.