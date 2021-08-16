Новые правила декларирования посылок из третьих стран повлекли за собой массу путаницы

"У людей действительно возникли вопросы по декларированию. Это тоже понятно, потому что изменения масштабные, и для тех, кому никогда раньше не приходилось оформлять таможенную декларацию, весь этот процесс, безусловно, незнаком. Например, задаются вопросы о выборе товарного кода и поиске правильных ссылочных номеров. Также было много вопросов по подаркам, так как все эти посылки тоже нужно декларировать. Раньше нужно было декларировать подарки лишь начиная от 45 евро", — сказала Исаенко в интервью радионовостям ERR.